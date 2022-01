A Gressoney-Saint-Jean arrivano gli scultori del ghiaccio

Gressoney-Saint-Jean (Aosta) – Dopo l’ulteriore stretta natalizia sulle misure anti-contagio e l’annullamento del tradizionale Capodanno in piazza, il Comune di Gressoney-Saint-Jean si reinventa proponendo a turisti e residenti un evento “diffuso” che animerà le vie del centro storico, in totale sicurezza. Da oggi e fino al 6 gennaio, quattro scultori torinesi si cimenteranno nella scultura su ghiaccio, dando vita a quattro soggetti diversi, ispirati al tema della montagna. Sarà possibile vederli all’opera in quattro punti diversi del paese: nella piazza principale, vicino all’ex farmacia, nell’area verde del piazzale Beck Peccoz, nei pressi del laghetto e davanti a villa Deslex. “Con le nuove misure anti-contagio a livello di eventi si riesce a fare ben poco- commenta alla ‘Dire’ l’assessore comunale al Turismo Vanda Bieler- e così ci è venuta questa idea che permette in totale sicurezza di animare quattro angoli diversi del paese e creare una sorta di circuito per i visitatori che potranno ammirare questi quattro artisti all’opera”.

