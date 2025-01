A Gusto Montagna Antonio Guida, Pino Cuttaia e Chiara Pavan

In alta quota 5 Stelle Michelin e due Stelle Verdi

Roma, 14 gen. (askanews) – Da venerdì 17 gennaio a venerdì 21 marzo, nel comprensorio di Prato Nevoso, si terrà l’ottava edizione di Gusto Montagna, la rassegna di alta cucina che nel corso degli anni ha portato in alta quota alcuni fra i più noti chef italiani. Quattro gli appuntamenti ufficializzati al momento che accoglieranno un totale di 5 Stelle Michelin e 2 Stelle Verdi.

A inaugurare la kermesse vi sarà lo chef Antonio Guida del ristorante Seta, 2 Stelle Michelin, 5*L Mandarin Oriental (Milano): per lo chef di origine pugliese, trapiantato nella capitale meneghina dal 2015, si tratta di una prima volta a Gusto Montagna.

Quindi, sarà il momento del ritorno di Pino Cuttaia del ristorante La Madia, 2 Stelle Michelin (Licata, AG), che anticiperà due giovani esordi. Il primo è quello di Alessio Manzoni, chef di Agriturismo Ferdy, Stella Verde (Lenna, BG), mentre il secondo è quello di Chiara Pavan, uno dei due volti di Venissa, Stella Michelin e Stella Verde (Mazzorbo, VE).

“Puntare sempre più in alto. È questo l’obiettivo che ci diamo all’inizio di ogni edizione, nonostante Gusto Montagna sia già da qualche anno un importante nome nel panorama degli eventi gastronomici italiani”, spiega Alberto Oliva, responsabile della Prato Nevoso spa e ideatore della manifestazione insieme a Luca De Filippi nel 2016. “Con la nostra manifestazione intendiamo tracciare di anno in anno un quadro contemporaneo, una sorta di cartina al tornasole della ristorazione italiana. Per questo, scegliamo sempre il giusto binomio tra esperienza, quest’anno rappresentata da Guida e Cuttaia, e gioventù, parola che quest’anno fa rima anche con sostenibilità, ed è il caso di Chiara Pavan e Alessio Manzoni”.