A Hong Kong la prossima settimana un “summit” dei super-ricchi

Al Walth for Good Summit tra i relatori anche Angelo Zegna

Roma, 21 mar. (askanews) – Hong Kong organizzerà la prossima settimana una specie di summit degli straricchi. Il Wealth for Good Summit, organizzato dal Financial Services, dal Treasury Bureau e da InvestHK, inizierà martedì con una cena di gala presso l’hotel Grand Hyatt Hong Kong a Wan Chai. Il giorno successivo seguirà una conferenza che durerà tutta la giornata. Lo ha annunciato oggi con un comunciato l’amministrazione del territorio semi-autonomo cinese.

Durante la cena di gala ci saràun’esibizione speciale del pianista classico cinese Zhang Shengliang, noto anche come Niu Niu, segnala il South China Morning Post.

Gli organizzatori del vertice hanno anche organizzato la visione di un breve video sulla “storia di successo di Hong Kong”, con l’obiettivo di promuovere e condividere i risultati della città.

Tra i relatori principali dell’evento, ci saranno David Wertheimer della famiglia Chanel; Caroline Scheufele, la cui famiglia possiede l’orologiaio e gioielliere svizzero di lusso Chopard, e Angelo Zegna, la cui famiglia possiede l’omonimo marchio di lusso italiano.

A loro si uniranno Oliver Weisberg, CEO di Blue Pool Capita; Joe Tsai, presidente del family office di Alibaba Group Holding; Stella Li Ke, CEO di BYD Americas, e Brian Gu Hong-di, vicepresidente e presidente di Xpeng Motors.

“Non vedo l’ora di scambiare opinioni con i relatori e i decisori del family office di tutto il mondo durante l’evento”, ha affermato Christopher Hui, segretario per i servizi finanziari e il Tesoro di Hong Kong. “Attraverso il vertice, miriamo anche a continuare a promuovere Hong Kong come destinazione privilegiata per i family office globali e i proprietari di asset per avviare ed espandere le proprie attività”.

La città semi-autonoma vorrebbe che le famiglie super-ricche e le aziende legate al lusso aprano negozi e rafforzino il suo status di hub della ricchezza in Asia.

Il mese scorso, il segretario finanziario Paul Chan Mo-po ha dichiarato che il governo adotterà tutti i provvedimenti che possano portare ad agevolazioni fiscali e sarà più flessibile quando si tratterà di gestire transazioni, per attirare più family office.

Il vertice sarà incentrato su quattro temi chiave: lusso ed eredità; tecnologia verde; filantropia. I relatori discuteranno le modalità per sfruttare i vantaggi di Hong Kong per andare avanti nonostante le sfide economiche esterne.

Robert Rosen, direttore delle partnership filantropiche presso la fondazione Bill & Melinda Gates, interverrà in un panel al vertice. SCMP scrive che corre voce che Bill Gates abbia preparato un videomessaggio preregistrato ma non sarà presente all’evento.

Alla fine del 2023 Hong Kong contava 2.703 family office e, secondo Deloitte, circa un terzo di questi gestisce asset per più di 100 milioni di dollari ciascuno.

L’amministratore delegato John Lee Ka-chiu ha affermato che la città mira a convincere almeno altri 200 tra i principali family office del mondo ad avviare o espandere le proprie attività a Hong Kong entro il 2025. Lo sceicco Ali Al Maktoum, nipote del sovrano di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, è stato tra gli ultimi investitori internazionali di alto profilo a rispondere alla campagna della città per attirare capitali stranieri.