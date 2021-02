A Hong Kong stretta sulle scuole, un cartone animato per ‘indottrinare’ gli alunni 

AGI – Le controversa legge sulla sicurezza nazionale voluta per Hong Kong dalla Cina e contestata dai giovani oppositori nell’ex colonia britannica viene spiegata ai bambini delle scuole elementari con un video-cartoon. Il protagonista è un gufo con gli occhiali che la illustra ai più piccoli, la versione è ovviamente quella della propaganda di Pechino. Le nuove linee guida emesse dall’Ufficio per l’Educazione di Hong Kong sottolineano che la legge “e’ di grande importanza” e “gli insegnanti non dovrebbero trattarla come se fosse una materia di discussione controversa”. Al contrario, dovrebbero insistere sul fatto che la protezione della sicurezza nazionale e’ “responsabilità di tutti i cittadini” e che,

proviene da Notiziedi.

