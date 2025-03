A Istanbul lacrimogeni contro la folla che manifesta per Imamoglu

Cortei in 40 province, in protesta contro il presidente Erdogan

Istabul, 22 mar. (askanews) – Terza serata di proteste a Istanbul dopo l’arresto – ufficialmente per corruzione – del sindaco Ekrem Imamoglu, principale rivale politico del presidente Recep Tayyip Erdogan. Imamoglu stava per candidarsi alle presidenziali del 2028.La polizia ha usato idranti e lacrimogeni.L’arresto di Imamoglu ha provocato un’ondata di contestazioni senza precedenti dal 2013. A Istanbul venerdì sara sarebbero scese in piazza centinaia di migliaia di persone secondo il partito Repubblicano del Popolo di Imamoglu (CHP, socialdemocratico). Numerosi gli arresti.Ma Istanbul non è l’unica città in cui si manifesta; scontri ci sono stati anche a Smirne e Ankara e dimostrazioni si sono tenute secondo l’agenzia France Presse in almeno 40 delle 81 province turche.Imamoglu è stato interrogato per ore venerdì 21 marzo e si è dichiarato innocente da tutte le accuse.