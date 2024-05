a-jenin-l’ospedale-di-medici-senza-frontiere-perde-un-chirurgo:-ucciso-in-un-raid-israeliano

ROMA – A Jenin, in un’operazione militare israeliana, perde la vita un chirurgo dell’ospedale supportato da Medici senza frontiere. Il medico, ucciso mentre si stava recando al lavoro, non è l’unica vittima: l’attacco, avvenuto nella città in cui si trova uno dei principali campo-profughi palestinesi, ha causato 8 morti e almeno 20 feriti. L’Ong dai social denuncia una vera escalation di attacchi e minacce da parte delle forze israeliane contro personale, strutture mediche e ambulanze.

“Da questa mattina è in corso un’operazione militare israeliana che finora ha provocato otto morti, tra cui un chirurgo dell’ospedale Khalil Suleiman, supportato da Medici senza frontiere. Il dottor Osayd Jabarin è stato colpito mentre andava a lavoro“. Così riferisce in una serie di post su X l’organizzazione Medici senza frontiere (Msf), confermando notizie che circolano sui principali media internazionali.

Secondo il resoconto di Msf, “almeno 20 persone sono rimaste ferite durante l’incursione israeliana, ancora in corso. Il nostro team è estremamente preoccupato che il numero dei morti e feriti possa ancora aumentare in questo attacco”.

L’organizzazione continua: “Negli ultimi mesi abbiamo assistito a ripetuti attacchi e minacce da parte delle forze israeliane contro personale, strutture mediche e ambulanze, così come a episodi di violenza e uccisioni nell’ospedale Khalil Suleiman a Jenin. Esortiamo le forze israeliane a garantire la sicurezza del personale medico e a non ostacolarne l’accesso sia ai pazienti feriti che alle strutture mediche”.

Come riferisce la testata Palestine Chronicle, tra le vittime risulterebbe anche un insegnante di 48 anni, Allam Jaradat, raggiunto da proiettili mentre era a bordo della sua auto diretto al lavoro, e due minorenni: Mahmoud Amjad Hamdneh e Osama Mohammed, rispettivamente di 15 e 16 anni, che sarebbero stati a loro volta raggiunti da colpi d’arma da fuoco, secondo la testata, che ha sede negli Stati Uniti.

Con l’inizio dell’operazione militare israeliana contro la Striscia di Gaza – lanciata dopo l’aggressione subita da combattenti legati ad Hamas, in cui sono rimaste uccise quasi 1.200 persone – anche la Cisgiordania registra un escalation di violenze. Secondo l’Autorità nazionale palestinese, con sede a Ramallah, sono 513 i palestinesi uccisi dal 7 ottobre.

(foto tratta dal sito Medicisenzafrontiere.it)

