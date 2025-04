a-kharkiv-quattro-civili-uccisi,-kiev-invita-i-leader-ue-il-9-maggio

ROMA – Ancora vittime civili in Ucraina, all’indomani di un attacco russo nella cittadina nord-orientale di Sumy, che nel giorno della Domenica delle Palme ha causato oltre trenta vittime. Questa volta, colpi d’artigleria e missili hanno raggiunto due località un po’ più a sud, nella regione di Kharkiv. Stando a quanto hanno riferito le autorità locali, “un uomo di 68 anni e una donna di 61 sono rimasti uccisi a causa di colpi d’artiglieria a Koupiansk”. Si tratta di una località molto vicina alla linea del fronte con la Russia. Dista invece una trentina di chilometri il villaggio di Sevcenkove, dove a perdere la vita sono stati “una donna di 77 anni e un uomo di 52”, stavolta a causa di missili. Quest’oggi, in occasione del Consiglio Affari esteri a Lussemburgo, il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha invitato i vertici dell’Unione europea e degli Stati membri a visitare Kiev il prossimo 9 maggio. Un gesto simbolico, scrive il Kyiv Independent, che cadrebbe nel giorno in cui, in Russia, si celebra la giornata della Grande guerra patriottica, in cui con una grande parata nazionale si ricorda la sconfitta delle armate nazi-fasciste da parte delle forze russe.

L’obiettivo del “contro evento” a Kiev sarebbe quello di denunciare gli attacchi russi in oltre tre anni di conflitto e per “mostrare la nostra unità e determinazione di fronte alla più grande aggressione in Europa dalla Seconda guerra mondiale”, ha detto Sybiha. Il ministro ha poi aggiunto che quel giorno, il presidente Volodymyr Zelensky sarà disponibile a incontrare la cosiddetta “coalizione dei volenterosi” per discutere i negoziati sul cessate il fuoco e nuovi aiuti militari all’Ucraina. A proposito di armi, ieri il futuro cancelliere tedesco Friedrich Merz, in una intervista a una testata tedesca, si è detto favorevole all’invio di missili da crociera “Taurus”, a cui il cancelliere uscente Olaf Scholz si era sempre opposto. Dal Consiglio Affari esteri odierno è arrivata intanto la proposta per un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, in risposta all’attacco di ieri a Sumy, in cui hanno perso la vita anche sette bambini, e a quello di inizio aprile a Kryvyi Rih, dove si sono contate 19 vittime, di cui 9 minori.

