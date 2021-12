A Latina obbligo di mascherine all’aperto in area pedonale, zona pub e mercatini

ROMA – Il Sindaco Damiano Coletta ha firmato l’ordinanza (n. 314/2021) con la quale dispone, a partire dalle ore 00.01 di giovedì 16 dicembre fino alle 24.00 di giovedì 6 gennaio, l’obbligo di indossare mascherine all’aperto. Una misura scattata tra l’altro all’indomani dei 205 casi di positività al Covid-19 registrati a Latina e provincia nelle ‘sole’ 24 ore di ieri come riporta il bollettino del 13 dicembre diffuso, come ormai da inizio pandemia, quotidianamente dalla Asl di Latina.

“È una misura cautelativa in previsione della concentrazione di persone che durante le festività natalizie si riverseranno nei luoghi di maggiore aggregazione. Sono certo che la comunità di Latina saprà comportarsi ancora una volta in maniera esemplare dimostrando di saper rispettare le regole di sicurezza per la salute pubblica che la pandemia purtroppo ancora ci impone”, ha dichiarato il Sindaco Damiano Coletta.

LA MISURA È PREVISTA NEI SEGUENTI LUOGHI

L’area pedonale, intendendo come tale l’asse comprensivo di Via Pio VI, a partire dall’intersezione con via Carlo Cattaneo, e via Eugenio di Savoia fino all’innesto su largo Caduti di Nassiriya; Piazza del Popolo ad esclusione del raccordo C.so Matteotti – C.so della Repubblica e del raccordo via Emanuele Filiberto via Duca del Mare, l’asse di Corso della Repubblica da Piazza del Popolo all’intersezione con via Andrea Costa, Via Armando Diaz da Piazza del Popolo all’intersezione con via Giosuè Carducci, Via Umberto I a partire da Via Eugenio di Savoia sino all’innesto su Largo Gioacchino Rossini; zona pub, intendendo come tale gli assi viari di Via Lago Ascianghi, Via Neghelli e Via C. Battisti a partire dall’intersezione con Corso della Repubblica fino all’intersezione con Corso Matteotti.

“Inoltre, è fatto obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) all’aperto anche nelle zone in cui si svolgono mercati, mercatini di Natale, fiere di vario genere, esposizioni, eventi organizzati all’aperto per le festività natalizie”, fa sapere il Comune di Latina.

