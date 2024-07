a-leolandia-debutta-daisy-dot,-la-nuova-stella-delle-baby-dance!

La nuova area Draghi e Leggende si anima di spruzzi, giochi d’acqua e nuvole di vapore

Roma, 12 lug. (askanews) – Estate ricca di appuntamenti a Leolandia: tra giochi acquatici al cospetto dei draghi, giostre spericolate, spettacoli e avventure insieme ai protagonisti dei cartoni animati, il parco a tema preferito dai bambini continua a sorprendere i suoi ospiti.

L’ultima novità è il debutto, sabato 20 luglio, di Daisy Dot, la nuova stella delle baby-dance che aiuta i piccoli a familiarizzare con l’inglese, tra un passo di danza e l’altro! Nelle sue allegre filastrocche, infatti, numeri, lettere dell’alfabeto, nomi degli animali e dei giocattoli diventano il pretesto per insegnare ai bambini le parole chiave della lingua più diffusa al mondo.

Nel suo evento d’esordio a Leolandia, Daisy Dot si esibirà due volte sul palco all’aperto di fronte alla Minitalia, cantando i suoi singoli di maggior successo, come “Chi chi boo!”, “Playing with the animals” e il tormentone “Hickory dickory dock”, la canzone dell’orologio che, da sola, vanta già 1,4 milioni di riproduzioni sul web. Dopo aver cantato e ballato, i bambini potranno incontrare Daisy Dot di persona, per scattare una foto ricordo sul palco… rigorosamente in inglese!

Scozzese di origine, laureata in recitazione a Edimburgo, una grande passione per la musica e i bambini, Daisy Dot è protagonista di un canale Youtube che in poco più di 2 anni conta già una cinquantina di video e milioni di visualizzazioni, anche grazie alle collaborazioni con Lucilla, La Brigata Canterina e gli altri personaggi della scuderia di Alman Kids, leader internazionale nella creazione di contenuti per bambini. David Tommaso, Direttore Marketing e Vendite Leolandia, dichiara: “Siamo felici di essere il primo parco a tema in Italia ad accogliere Daisy Dot per uno spettacolo dal vivo. È un personaggio di grande successo tra i bambini, compresi i più grandicelli che vanno già a scuola e stanno imparando l’inglese, e ben rappresenta la nostra idea di intrattenimento: un’esperienza coinvolgente che, oltre a divertire, lasci qualcosa di concreto, trasmettendo valori e contenuti che possono essere funzionali al processo di crescita del bambino”.

Con l’arrivo delle prime ondate di caldo, si anima anche la nuova area Draghi e Leggende, popolata da 10 draghi, pronti a rinfrescare le giornate degli ospiti con spruzzi, giochi d’acqua e nuvole di vapore. Ogni drago è protagonista di una leggenda che si intreccia con le giostre più famose del parco: l’ultimo arrivato è Idra, un gigantesco esemplare di 55 quintali per 18 metri di lunghezza e 6.5 metri di altezza, con 7 teste che soffiano sulla zattera di Scilla e Cariddi, una delle attrazioni più frequentate di Leolandia, per aiutare i malcapitati esploratori a superare le correnti del mare, giungendo in porto sani e salvi. Di fronte a Idra, il Drago Marino sorveglia i bambini mentre si divertono tra scivoli, giochi e zampilli in un’area acquatica di 350 metri quadri, mentre l’imponente Argo, planato sulla torre di rocca Mediterranea, protegge Leolandia e i suoi ospiti dai pericoli del mondo esterno a suon di nuvole di fumo e potenti ruggiti.

E per un pieno di divertimento, con un occhio di riguardo verso la costruzione di un domani migliore, niente di meglio di Scuola Guida Futuro, la prima attrazione in Italia dedicata alla mobilità sostenibile all’interno di un parco a tema per bambini: un divertente circuito attraverso i mondi e i personaggi di Leolandia, da percorrere a bordo di colorate e-car fino ad arrivare in una smart city del futuro.

Con le cinture di sicurezza allacciate e il volante stretto tra le mani, curva dopo curva, tra chicane, cartelli stradali, icone fantastiche e tanto divertimento, i piccoli autisti prendono confidenza con la mobilità elettrica e le sue dinamiche, fanno il pieno di energia alla colonnina di ricarica e raggiungono il traguardo, guadagnandosi la loro prima patente di guida del futuro!

L’estate è il momento perfetto per approfittare anche dei pacchetti Parco + Hotel, la formula ideale e conveniente per trascorrere un weekend in famiglia: 2 giorni a Leolandia + 1 notte in hotel, con possibilità di modifica o cancellazione gratuita fino a 4 giorni prima della partenza. Prenotare è semplicissimo, in agenzia di viaggi o direttamente online sul sito di Leolandia, scegliendo in pochi click la struttura alberghiera preferita.

Tutte le informazioni relative al parco, compresi i giorni e gli orari di apertura e i dettagli delle promozioni sono disponibili sul sito www.leolandia.it.