a-londra-all’asta-la-chitarra-che-fece-litigare-gli-oasis
In vendita anche gli occhiali di John Lennon

Milano, 21 ott. (askanews) – Le chitarre degli Oasis, compresa quella che li fece litigare, gli occhiali di John Lennon, memorabilia di Michael Jackson, Elvis Presley: a Londra un’asta mette in vendita oggetti appartenuti a grandi nomi della musica mondiale per una cifra che secondo gli esperti potrebbe superare in totale gli oltre 3 milioni di euro.Fra i pezzi più ambiti la chitarra Gibson rosso ciliegia di Noel Gallagher, danneggiata dal fratello Liam durante una rissa nel backstage la notte in cui gli Oasis si sciolsero, all’apice della loro fama nel 2009. “È storica – dice Mark Hockman, esperto musicale della casa d’aste Propstore – Se sei un fan degli Oasis, basta guardare quella chitarra per capire immediatamente di cosa si tratta. La Gibson 355 era una delle chitarre preferite di Noel. E nel 2009, a Parigi, ha causato lo scioglimento della band. Liam l’ha distrutta, Noel è salito su un taxi e per 16 anni non si sono più visti”.La chitarra, riparata, era già stata venduta all’asta per circa 380mila euro nel 2022, ma ora con la band riunita per un tour sold out in tutto il mondo, si stima che possa valere il doppio.

