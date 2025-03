A Londra chiuso l’aeroporto di Heathrow per un incendio

ROMA – L’aeroporto di Heathrow, a Londra, rimarrà chiuso per tutto il giorno a causa di una “significativa” interruzione di corrente elettrica causata da un incendio alla vicina sottostazione di Hayes. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio, ma nella zona ovest di Londra sono migliaia le case senza elettricità e 150 persone sono state evacuate dalle proprietà circostanti. Lo riporta la BBC.

I voli sono stati cancellati o dirottati a mezz’aria. Secondo il sito web di monitoraggio dei voli Flightradar24 almeno 1.351 voli da e per l’aeroporto nella zona ovest di Londra potrebbero essere cancellati.

Previsti “importanti disagi” anche nei prossimi giorni ed è stato chiesto ai passeggeri di non viaggiare “in nessun caso” fino alla riapertura dell’aeroporto. Un portavoce dell’aeroporto più trafficato di Londra ha dichiarato: “Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi, non abbiamo altra scelta che chiudere Heathrow fino alle 23:59 del 21 marzo 2025. Non abbiamo ancora idea di quando la corrente elettrica potrà essere ripristinata in modo affidabile”.

🚨 BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation

“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/jeqEqb8BX6

