A Londra la prima mondiale di “28 Giorni dopo: il tempio delle Ossa”

Redazione-web

Quarto capitolo della saga, Danny Boyle: è battaglia tra male e bene

Londra, 14 gen. (askanews) – Le star sul red carpet a Londra per la première mondiale di “28 Giorni dopo: Il Tempio delle Ossa” (“28 Days later: The Bone Temple”), quarto capitolo della fortunata serie cinematografica “28 Giorni dopo”, con Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman e Chi Lewis-Parry.Il produttore Danny Boyle, descrive il film come “una battaglia tra il bene e il male… ma affrontata in un modo completamente unico attraverso i ‘Jimmies'”, un gruppo di psicopatici selvaggi cresciuti durante l’apocalisse zombie. “È questa battaglia, o duelli, tra il male e il bene, che è in realtà il personaggio di Ralph Fiennes, il Dr. Kelson. Quindi è questa battaglia tra queste due forze che è tradizionalmente un mondo che si trova nell’horror, ma attraverso l’immaginazione di Alex Garland viene affrontato in un modo completamente unico attraverso i ‘Jimmies'”, ha dichiarato Boyle.Per il film del 2026, la sceneggiatura è di Alex Garland, la regia dell’americana Nia DaCosta. Sul fatto di non esserne il regista, Boyle, che ha diretto il primo e terzo capitolo – rispettivamente “28 giorni dopo” (2002), e “28 anni dopo” (2025), mentre “28 settimane dopo” (2007) è stato diretto da Juan Carlos Fresnadillo – commenta: “Beh, è strano. Voglio dire, all’inizio sei sollevato perché è come se potessi rilassarti, ma poi sei un po’ preoccupato che gli attori ameranno lei (Nia DaCosta) più di te. Ma no, è un’ottima cosa che in un progetto come questo, che dovrebbe essere composto da tre film, si affidi parte dell’impatto a una sensibilità diversa. E Nia (DaCosta) è una regista meravigliosa e ha portato qualcosa di fresco e giovane”.

