A Londra premiazione Casello d’oro del Parmigiano Reggiano

Al British Museum, premiati i 13 caseifici vincitori dei Palii

Roma, 29 gen. (askanews) – Si terrà a Londra, al British Museum, il 4 febbraio, la seconda edizione dei Casello d’Oro Awards, il premio del Consorzio del Parmigiano Reggiano dedicato ai 13 caseifici vincitori dei Palii del Parmigiano Reggiano 2024: il primo evento si è svolto lo scorso marzo presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi.

All’evento presenzierà l’ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini. Da 12 anni, nella zona d’origine della Dop (che comprende le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova alla destra del fiume Po e Bologna alla sinistra del fiume Reno) si svolgono gare annuali denominate “Palio del Parmigiano Reggiano”. Ogni caseificio consorziato può partecipare iscrivendo un campione di Parmigiano Reggiano di 24-26 mesi: la stagionatura minima è di 12 mesi, ma è intorno ai 24 mesi che la Dop raggiunge la maturazione adatta a far risaltare le sue caratteristiche tipiche.

I formaggi in concorso vengono valutati da una giuria composta da assaggiatori certificati della APR – Associazione Assaggiatori Parmigiano Reggiano. Inoltre, in occasione del Palio Città di Casina e del Palio GustiaMo sono stati premiati due caseifici per la stagionatura 40 mesi.

Durante la serata verranno attribuite due Menzioni speciali per il Parmigiano Reggiano con miglior struttura e per quello con miglior profilo aromatico. A giudicare gli 11 campioni di 24 mesi in una degustazione alla cieca sarà una giura internazionale d’eccezione.

Saranno inoltre protagonisti della serata Ronan Currie, assistant blender di The GlenAllachie Distillery, e George Wills, UK sales & marketing manager di Kilchoman Distillery, due delle più storiche e apprezzate distillerie di whisky della Scozia. Durante la serata verrà degustato in pairing con le stagionature della Dop e sarà anche il protagonista dei due signature cocktail creati per l’occasione.