A Londra riunione Aukus ministri della Difesa di Gb, Usa e Australia

Patto di sicurezza fra i 3 paesi per “stabilità globale”

Londra, 26 set. (askanews) – Primo trilaterale in terra britannica, e fuori dagli Usa, dei ministri della Difesa AUKUS, il patto di sicurezza fra Regno Unito, Stati Uniti e Australia annunciato nel 2021.”Io e il nostro nuovo governo britannico lavoreremo per massimizzare i benefici di AUKUS per le nostre tre nazioni – ha detto da Londra John Healey, Segretario di Stato britannico per la Difesa – ma soprattutto, lavoreremo per massimizzare il potenziale di questa alleanza sempre più stretta per rafforzare la sicurezza e la stabilità globale. Questi sono tempi seri. Abbiamo bisogno di partnership e partner seri”.Il trattato prevede aiuti all’Australia per l’acquisizione di sottomarini a propulsione nucleare armati in modo convenzionale, per aumentare la presenza della comunità occidentale nel Pacifico. Un impegno ribadito da Lloyd Austin, Segretario alla Difesa degli Stati Uniti:”A nome del Presidente Biden, permettetemi di riaffermare l’impegno degli Stati Uniti a garantire che l’Australia acquisisca questa capacità il prima possibile, nel rispetto dei più elevati standard di non proliferazione”.”L’importanza per la nostra nazione di acquisire questa capacità (sottomarini a propulsione nucleare armati convenzionalmente, ndr) è davvero enorme – ha sottolineato Richard Marles, vice primo ministro e ministro della Difesa australiano – Si tratta di uno dei più grandi balzi nella capacità militare che si siano verificati nella nostra storia. Sarà anche uno dei più significativi passi avanti nella nostra capacità industriale”.