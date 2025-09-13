A Londra sfilano i ‘patrioti’: in migliaia in piazza contro l’immigrazione (e per Charlie Kirk). Più tardi il corteo contro il razzismo

ROMA – Decine di migliaia di simpatizzanti di estrema destra sono scesi in piazza a Londra, quest’oggi, per la manifestazione ‘Unite The Kingdom’ contro gli immigrati organizzata dall’attivista anti-immigrazione e anti-Islam Tommy Robinson. L’evento sui social viene rilanciato con l’hashtag ‘Free Speech London’. Nelle immagini pubblicate sulla pagina Facebook ‘Proud to be British’, dove i manifestanti vengono definiti ‘patrioti’, si vedono molte immagini e video del corteo, che appare come un fiume in piena. I manifestanti hanno bandiere dell’Inghilterra e della Gran Bretagna. Ma ci sono anche immagini di Charlie Kirk e viene scandito lo slogan ‘We are Charlie’.

What a powerful photograph. #UniteTheKingdom pic.twitter.com/hT4p2p3mjw— Hazel Appleyard (@HazelAppleyard_) September 13, 2025

God bless Charlie Kirk. #UniteTheKingdom pic.twitter.com/JzKhFq8ZwZ— The Aged Aquarius (@aged_the57419) September 13, 2025

PIU TARDI IL CORTEO CONTRO IL RAZZISMO

Più tardi, sempre a Londra, andrà in scena una contromanifestazione intitolata “Stand Up to Racism”, per protestare contro le posizioni di destra anti-immigrazione. Per la gestione della giornata, molto complicata e a rischio disordini, sono stati schierati 1.600 agenti. Le manifestazioni di oggi arrivano dopo un’estate caratterizzata da un acceso dibattito, tra proteste della destra contro l’immigrazione e in difesa della libertà di parola.

