a-lucca-la-nuova-edizione-del-concorso-maestrod’olio

In guida 163 aziende e 385 i campioni degustati

Roma, 25 giu. (askanews) – Si avvicina la nuova edizione del concorso Maestrod’olio, la rassegna olearia nazionale che ogni anno celebra le migliori produzioni Evo del BelPaese. Il concorso a cura dell’Accademia Meastrod’olio, da oltre 20 anni, promuove l’olio Extravergine artigianale italiano attraverso l’organizzazione di eventi, corsi di specializzazione dedicati al pubblico, agli addetti di settore e a tutti gli appassionati.

163 le aziende presenti in guida e ben 385 campioni degustati: questi i numeri della nuova edizione con 45 le aziende a ottenere il primo riconoscimento, le Corone Maestrod’olio, assegnate ai produttori che, nel corso dell’ultima e complessa campagna olearia, si sono particolarmente distinti per la qualità dei loro extravergine. Le regioni maggiormente rappresentate sono la Toscana con 10 aziende premiate e poi a seguire la Sicilia, e l’Umbria, con 6 riconoscimenti ciascuna, la Calabria e la Puglia a pari merito con 5 aziende incoronate, chiudono Campania e Sardegna a seguire.

Sono invece 20 le Gemme Maestrod’olio assegnate dalla guida che vede in testa la Toscana con 8 aziende, segue la Puglia e l’Umbria con 3, le Marche con 2, chiudono Abruzzo, Calabria, Campania, Molise e Sicilia con una azienda rappresentanza.

I premiati si ritroveranno a Lucca per la premiazione l’8 luglio a Lucca presso l’Antico Caffè delle Mura nell’ambito del programma di ExtraLucca Summer Edition 2024, la manifestazione che, dal 1 luglio al 3 agosto, animerà gli spazi del Loggiato Pretorio di Piazza San Michele a Lucca.