A luglio inflazione 0,4% nell’Eurozona

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – A luglio il tasso di inflazione annuale nell’Eurozona è stato dello 0,4%, in rialzo rispetto allo 0,3% di giugno. Lo rende noto Eurostat. Un anno fa, l’indice dei prezzi al consumo era salito dell’1%.

Nell’Unione Europea l’inflazione a luglio si è attestata allo 0,9%, in rialzo rispetto allo 0,8% di un mese fa. I tassi più bassi di inflazione annuale si sono registrati in Grecia (-2,1%), Cipro (-2%) ed Estonia (-1,3%), mentre i più alti in Ungheria (3,9%), Polonia (3,7%) e Repubblica Ceca (3,6%).

