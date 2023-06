A Luino in mostra “Lasciare il segno 2023 – Dialoghi con la natura”

Da Spazio28 sguardo contemplativo e dialettico sul mondo vegetale

Milano, 12 giu. (askanews) – Partito dalla Masseria di Villa Petrolo Filippi a Luino (Varese) domenica 11 giugno il progetto Lasciare il segno 2023 “Dialoghi con la natura”, presentato dalla galleria di arte contemporanea Spazio28 a cura di Mariella Montaina Filippi.

La serie di eventi ha come tema uno sguardo contemplativo e dialettico con la natura. In un momento storico come quello attuale, in cui la natura evidenzia sconvolgimenti e mutazioni spesso imputabili anche all’uomom si propone un’attenzione particolare all’ambiente naturale in cui viviamo. Nella mostra presentata presso la masseria di Villa Petrolo-Filippi viene esposta una selezione di opere calcografiche, pittoriche e scultoree aventi per soggetto immagini riferite al mondo vegetale.

La mostra verrà presentata successivamente a Palazzo Verbania, adeguatamente allargata, dal 30 settembre al 15 ottobre inserendosi nella manifestazione “Earth Festival 2023”.

Gli artisti in esposizione sono: Federica Galli con Alberi monumentali, Nilla Six con Ritratti floreali, Walter Valentini con Incisioni, Ettore Antonini, Daniela Barzaghi, Paolo Blendinger, Jessica Carroll, Francesco Cucci, Danila Denti, Gretel Fehr, Linda Fontanelli, Claudio Granaroli, Alicia Iglesias, Sibylle Läubli, Vittorio Mandelli, Loredana Müller, Saba Najafi, Alberto Pascale, Antonella Prota Giurleo, Ubaldo Rodari, Ghodsieh Shakibi, Penelope Soler, Maria Eitle-Vozar, Petra Weiss e la pittura segnica di Ugo La Pietra. Il ricavato dell’evento sarà devoluto a supporto dell’attività della Pallacanestro Virtus Luino ASD. Con il Patrocinio di: Lions Luino, Ente turistico Mesolcina, Città di Luino, Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

continua a leggere sul sito di riferimento