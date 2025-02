A Macfrut va in scena il The healthy food show con 10 testimonial

Da Manuela Arcuri a Valentina Vezzali e Valeria Marini

Roma, 25 feb. (askanews) – Cinque talk, dieci testimonial di fama nazionale, importanti esperti scientifici, una grande arena esperienziale. Protagonisti: i prodotti innovativi ortofrutticoli e non solo ad alto valore nutrizionale. Il The healthy food show è la grande novità di Macfrut 2025, la fiera internazionale della filiera ortofrutticola, in programma al Rimini Expo Centre da martedì 6 a giovedì 8 maggio.

La tre giorni fieristica riserverà un’intera area a una vera e propria arena che metterà in relazione gli alimenti, la loro trasformazione e l’assunzione nella dieta, in rapporto al benessere e alla salute. Nei panni di “ambasciatori” del mangiare sano ci sono 10 testimonial di eccezione: Manuela Arcuri, Matilde Brandi, Mirko Casadei, Mercedezs Henger, Daniele Lupo, Valeria Marini, Justine Mattera, Stella Menna, Annalisa Minetti, Valentina Vezzali.

In ognuna delle cinque sessioni, i testimonial dialogheranno con un esperto scientifico, uno chef insieme all’Associazione CheftoChef Emilia Romagna Cuochi, e un’azienda primaria del settore.