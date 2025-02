A Madrid il ‘Mega’ raduno dell’ultradestra: i Patrioti Europei

Salvin, Orban, Le Pen, Wilders guardano al modello Trump

Madrid, 8 feb. (askanews) – La kermesse dell’ultradestra d’Europa si tiene in un salone dell’hotel Marriott a Madrid. 2 mila posti con illuminazione da discoteca, tra fasci di luce fredda su sfondo blu, 248 giornalisti accreditati, per seguire i rappresentanti dei 13 partiti che aderiscono ai Patrioti Europei, terzo gruppo per deputati al parlamento di Bruxelles, fra cui la Lega di Matteo Salvini e il Rassemblement National di Marine Le Pen. Tutti al grido di “Make Europe Great Again”, perché Donald Trump è il modello a cui tutti guardano adesso: “Questo cambiamento guarda agli Stati Uniti dove Trump in pochi giorni ha dimostrato che questa rivoluzione del buonsenso è possibile” ha detto Salvini nel suo discorso.Ma ci sono anche i colori della Spagna con l’orgoglio nazionalista per il padrone di casa, il leader di Vox Santiago Abascal, che chiude l’evento, e del resto “viva Espana” lo ripetono tutti.Appena disturbati dalla protesta di un’attivista del movimento Femen, che ha urlato “Il fascismo non farà un passo avanti” ed è stata subito estremessa, si sono alternati sul palco ad arringare la folla entusiasta i leader dei partiti di ultradestra di Estonia, Grecia, Repubblica Ceca, Portogallo, Austria, Polonia, ma anche messaggi dall’Argentina con Milei e dal Venezuela con la leader dell’opposizione Machado. E ancora Geert Wilders dei Paesi Bassi, Le Pen, Abascal, e prima di lui gli unici due effettivamente al governo in Europa: oltre a Salvini, il premier ungherese Viktor Orbàn che ha tenuto un lunghissimo discorso attaccando l’Europa Unita, accusandola di avere a suo dire la colpa della guerra in Ucraina e dell’invasione dei migranti. I temi sono gli stessi per tutti: basta migranti, il woke è finito, viva l’Europa dei valori cristiani, stop ai Green Deal, recuperiamo la sovranità nazionale.Per alcuni l’orizzonte della speranza è vicino, per altri come Marine Le Pen che punta alla presidenza francese bisogna attendere il 2027. Ma il 23 febbraio va al voto la Germania, e Salvini invita il cancelliere socialdemocratico uscente Olaf Scholz a esiliarsi in Groenlandia visto che vorrebbe difenderla dalle mire di Trump. La presenza del leader della Lega a Madrid testimonia della varietà della destra al governo in Italia. Lui molto applaudito propone la sua ricetta, un patto fra libere nazioni che decidano su poche cose: “meno Europa, più libertà”.E a quelli che chiama “gli amici del Partito popolare europeo” lancia un appello: “Devono scegliere fra il passato di Soros e il futuro di Elon Musk, noi abbiamo scelto”.