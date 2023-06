A Madrid presentato “Bailo Bailo”, il musical per 80 anni Carrà

Spagna e Italia si uniscono per rendere omaggio all’artista

Roma, 16 giu. (askanews) – Presentato al Capitol di Madrid, lo storico teatro situato sulla Gran Via, il musical “Bailo Bailo” dedicato alla grandissima Raffaella Carrà.

A pochi giorni dall’ottantesimo compleanno dell’artista amata in tutto il mondo, Spagna e Italia si uniscono per rendere omaggio a colei che ha incarnato un modello di libertà per le generazioni femminili di ieri e di oggi.

Un grande musical, frutto di una collaborazione panaeuropea che schiera case di produzione quali la Dreamcatcher Bv, e che vedrà la sua Prima Mondiale a Madrid il prossimo 2 novembre, nel rinnovato Capitol Theater, che per la prima volta dal 1933 diviene palcoscenico per un musical. Un luogo speciale ed unico per far debuttare un’opera che cercherà di riportare in scena lo spirito e l’energia dell’indimenticabile Raffaella. Una produzione che da Madrid si rivolge al mondo, con l’ambizione di seguire la scia e diventare un “Latin Mamma Mia”, un’esplosione di gioia e felicità.

Alla conferenza stampa, aperta da Euprepio Padula (artista molto amico della Carrà), sono intervenuti l’ambasciatore italiano in Spagna Giuseppe Maria Buccino Grimaldi, il Ceo del Capitol Theater Alberto Menkes, la produttrice del musical Valeria Arzenton e il compagno di vita e di lavoro della Carrà, Sergio Iapino.

“Devo ringraziare Valeria Arzenton per 2 motivi – ha dichiarato Sergio Iapino – il primo è per aver voluto fortemente questo progetto; il secondo è perchè è stata forse l’unica, dopo la scomparsa di Raffaella, ad aver mantenuto ciò che ha promesso per renderle omaggio. Quando mi ha detto che voleva il debutto mondiale a Madrid ho pensato che questo musical sarebbe stata la più grande FIESTA che si potesse immaginare per celebrare i suoi 80 anni. E adesso, come direbbe Raffaella, basta cazzeggiare, lavoriamo tutti per fare tanto RUMORE!”

Liberamente adattato dal film Explota Explota di Nacho Alvarez, “Bailo Bailo” ha coinvolto alcune fra le maggiori stelle del musical internazionale, con la regia di Federico Bellone, le coreografie di Gillian Bruce, la supervisione musicale di Giovanni Maria Lori e la produzione di Valeria Arzenton, oltre alla consulenza artistica di Sergio Iapino.

“Se mi chiedessero qual’è la fisionomia di un sogno – ha dichiarato la produttrice del musical Valeria Arzenton – eccolo qui, Bailo Bailo è il mio sogno che si avvera. È un grande sogno di respiro internazionale perché nel suo dna ci sono gli elementi fondamentali di diverse nazionalità e perché da Madrid guarda al mondo”.

Nel cast, star del calibro di Lydia Fairen, Natalia Millan, Thomas Naim, Dani Tatai, Pepa Lucas e Chez Gutzman. Tra le novità messe in campo dalla produzione per rendere omaggio alla Carrà in occasione dei suoi 80 anni, il brano Bailo Bailo Song, hit tratta ed ispirata alla celebre sigla Ballo Ballo di Raffaella, eseguita live da Marco Martinelli (giovane talento italiano scoperto da Raffaella Carrà) featuring Lydia Fairen e Bella Exum. Inoltre, l’esclusiva collezione di gioielli Carrà HRD disegnata da Percossi Papi e certificata da Concetta Spitaleri HRD Anversa. Infine, dal 18 e fino al 21 di giugno, la produzione del musical metterà in vendita i biglietti da collezione “Tanti Auguri Raffaella”, acquistabili al link: bailobailomusical.com

