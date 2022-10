A Maker Faire Rome moda sostenibile e innovativa con designer di Altaroma

OMA – R[3]Circle – Riuso Riciclo Rigenero è il progetto di Altaroma dedicato ai nuovi talenti del Made in Italy sostenibile che, dal 7 al 9 ottobre, torna alla Maker Faire Rome negli spazi del Gazometro, in via del Commercio. In uno dei suggestivi silos nella location industriale sarà possibile conoscere i profili, i lavori e le collezioni di quattro tra i marchi del vivaio Altaroma.Eleonora Riccio, brand di abbigliamento che realizza capi tinti con pigmenti estratti da fiori e piante, Ferilli Eyewear, che realizza occhiali con le fibre delle pale di fico d’India, ID.EIGHT, che realizza scarpe con gli scarti della frutta e Krocette, marchio di borse sostenibili, sono i protagonisti di questa nuova edizione di Maker Faire Rome.Processi e materiali innovativi, cura e responsabilità sociale, attenzione verso l’impatto ambientale sono solo alcuni degli aspetti che ruotano attorno alla sostenibilità del sistema moda, e che sono alla base della filosofia dei brand coinvolti. Nomi e volti delle aziende saranno in fiera per incontrare curiosi e addetti ai lavori e per svelare innovazione e ricerca del loro fare impresa.

