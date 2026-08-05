mercoledì, 5 Agosto , 26
HomeMondoA Malta 15enne in carcere dal 25 maggio, i genitori: “È illegale”....
a-malta-15enne-in-carcere-dal-25-maggio,-i-genitori:-“e-illegale”.-prossima-udienza-il-19-agosto
A Malta 15enne in carcere dal 25 maggio, i genitori: “È illegale”. Prossima udienza il 19 agosto
Mondo

A Malta 15enne in carcere dal 25 maggio, i genitori: “È illegale”. Prossima udienza il 19 agosto

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

ROMA – C’è un ragazzino italiano di 15 anni che da 72 giorni, dal 25 maggio scorso, si trova in carcere a Malta in condizioni che dal racconto dei genitori sono dure e al limite dei diritti umani. Perchè Flavio Santoiemma è stato arrestato? Formalmente l’attenzione si è concentrata su di lui perchè alla fine di maggio una mattina ha fatto una telefonata alla sua scuola, a Mosta, annunciando un allarme bomba, cosa che ha provocato l’evacuazione dell’istituto. L’arresto è per l’accusa di procurato allarme. Le condizioni di detenzione dure, però, sarebbero pare legate a un’altra situazione: il giovane, in precedenza, avrebbe avuto contatti con persone pericolose, una sorta di ‘setta’, e per questo è considerato un soggetto da monitorare attentamente. Sembra una storia inverosimile ma sta succedendo davvero. La famiglia, in questi giorni, sta cercando attenzione mediatica per arrivare ad una svolta nella vicenda e far liberare il ragazzo. Perchè, se l’arresto è stato legale, la situazione successiva che sta continuando a trascinarsi secondo loro sta sconfinando nell’illegalità, almeno per i le norme europee. La prossima udienza si terrà il 19 agosto e la Farnesina, a quanto si apprende, starebbe seguendo la vicenda da vicino e in occasione dell’udienza manderà personale diplomatico. L’ambasciatrice italiana a Malta, Valentina Setta, ha già incontrato il 15enne il 26 giugno e in questi giorni lo incontrerà di nuovo.

Il racconto che i genitori Antonio Santoiemma e Daniela Lorusso – che sono andati a vivere a Malta cinque anni fa – fanno delle condizioni detentive del 15enne è agghiacciante. li ha intervistati il Corriere della Sera. Il ragazzo, arrestato il 25 maggio, per quattro giorni è stato tenuto in un carcere per adulti, poi è stato trasferito in un centro di detenzione per minorenni. Qui è stato tenuto per un certo tempo in isolamento. Avrebbe mangiato senza posate e il lavandino della sua cella non funzionava. Dopo un primo periodo più duro, gli è stato concesso di guardare la tv, mangiare seduto a un tavolo, ma lontano da tutti, senza contatti con i detenuti e con la possibilità di fare “un’unica doccia alle 12, quando gli altri riposano”. Sarebbe anche sorvegliato h 24 da una telecamera sempre accesa. La madre si chiede: “Fino a che punto mio figlio può affrontare questa detenzione? È illegale, viola i principi umanitari”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Come difendersi dalla Cina: la grande esercitazionei militare a Taiwan

POST RECENTI

Mondo

Stretto di Hormuz, Trump annuncia l’intesa con l’Iran: “Molti progressi, accordo imminente”

ROMA - "Sono stati fatti molti progressi" e un accordo sulla riapertura dello Stretto di Hormuz "è possibile" tra mercoledì e giovedì. Donald Trump, parlando con...
Mondo

Missili balistici su Kiev, almeno 17 morti e decine di feriti. Si scava tra le macerie: “Colpita anche un’ambulanza”

ROMA - Si fa di ora in ora più drammatico il bilancio dell'attacco con missili balistici che nella notte si è abbattuto su Kiev e...
Mondo

Oggi a Gaza funerali collettivi per 112 palestinesi, tra di loro 40 minori

ROMA - Save the Children chiede alle autorità israeliane di eliminare le restrizioni all'accesso delle squadre di ricerca e recupero e dei macchinari e attrezzature...
Mondo

In Bulgaria blitz neonazista contro studenti ebrei italiani: “I nostri figli non sono liberi di viaggiare”

ROMA - Momenti di forte tensione e paura nella notte tra il 3 e il 4 agosto a Sofia, in Bulgaria, dove un gruppo di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.