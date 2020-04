Tredici nuovi casi di Covid-19 a Malta. Li ha confermati il sovrintendente della Sanità Pubblica, Charmaine Gauci, mentre il governo maltese ha annunciato nuove misure per frenare la diffusione del virus. Il ministro degli Affari Interni Byron Camilleri ha spiegato che il governo imporrà una multa di 100 euro per ciascuna delle persone che formano un gruppo da quattro in su in strada. La multa non si applica ai membri delle famiglie che vivono sotto lo stesso tetto. Le pattuglie della polizia aumenteranno, anche nelle campagne. Il ministro Camilleri non ha escluso che le multe possano diventare più salate in caso di mancato rispetto delle misure.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo A Malta aumentano i casi di coronavirus, controlli più stringenti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento