(Ansa) 2′ di lettura A marzo loccupazione cala di altri 27mila posizioni; ma sostanzialmente regge allemergenza sanitaria soprattutto per gli imponenti interventi disposti dal governo (cassa integrazione per quasi 8 milioni di occupati, indennizzi per auto……

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo A marzo -27mila occupati; è boom di inattivi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento