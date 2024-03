A marzo e aprile tornano le “100 cene” di Emergency

In tutta italia per sostenere il lavoro e gli ospedali

Milano, 3 mar. (askanews) – Tra marzo e aprile 2024 torna in tutta Italia la decima edizione di 100 Cene, l’iniziativa di EMERGENCY che coniuga la passione per la buona cucina con il diritto alla cura grazie a cene, pranzi e aperitivi organizzati da chef, food creators, ristoratori, volontarie e volontari per sostenere gli ospedali dell’Ong. A dare il via all’iniziativa, quest’anno, sarà una cena di apertura a Milano, il 1° marzo, presso l’Enoteca Naturale adiacente a Casa EMERGENCY.

Nei locali aderenti di tante città i gruppi volontari di EMERGENCY organizzeranno serate all’insegna del buon cibo, che saranno anche un’occasione di solidarietà e un modo per conoscere da vicino il lavoro e la storia dell’Associazione, nonché i suoi progetti nel mondo. E saranno i benvenuti anche ristoratori che volessero aderire all’evento diffuso e che possono chiedere informazioni in merito scrivendo una mail all’indirizzo eventi.gruppi@emergency.it.

I fondi raccolti grazie alla X edizione di 100 Cene saranno destinati a supportare i progetti di EMERGENCY in Sudan, Sierra Leone, Uganda, Iraq e Afghanistan che, nelle loro mense, offrono più di 130 mila pasti al mese ai loro pazienti. Quest’anno il fil rouge che guiderà 100 Cene sarà, infatti, il concetto di ‘cura’ inteso a tutto tondo: dall’assistenza medico-sanitaria alla corretta alimentazione passando per i pasti garantiti gratuitamente all’interno degli ospedali di EMERGENCY. Un gesto per nulla scontato nei Paesi in cui EMERGENCY lavora, ma necessario perché una sana e adeguata alimentazione è parte essenziale del percorso di guarigione.

Per scoprire dove si tiene l’iniziativa 100 Cene basta consultare la pagina in costante aggiornamento: www.emergency.it/100-cene.