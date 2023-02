A marzo in tv ritornano I Puffi e la serie animata Transformers

Rispettivamente su Nick Jr e Paramount+ e Nickelodeon

Roma, 28 feb. (askanews) – Lunedì 6 marzo ritorna “Transformers Earthspark” realizzata in collaborazione con Hasbro. La serie animata sarà subito disponibile su Paramount+, il servizio streaming di Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA), mentre su Nickelodeon (canale 605 di Sky), il brand per bambini e ragazzi di Paramount, andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.

Originariamente divisi in due fazioni distinte, Autobot e Decepticon, i Transformers stanno per essere scossi con il nuovo “Transformers Earthspark”, dove verrà introdotto un nuovo gruppo, i Terran, i primi robot Transformers nati proprio sulla Terra. Il nuovo gruppo cambierà completamente il gioco quando si tratterà di combattere con i vari robot e ridefinirà il significato di “famiglia”. La storia segue la famiglia Malto mentre il loro mondo viene sconvolto quando i Terran, i primi robot Transformers nati sulla Terra, prendono vita. Da qui si forgerà un’alleanza tra la famiglia umana Malto e i leggendari Autobot, uniti in una grande missione contro i perfidi Decepticons. Transformers EarthSpark celebra un mondo in cui le famiglie sono “di tutte le forme e le dimensioni”.

Inoltre, il 13 marzo ritornano le avventure de I Puffi, gli amati personaggi di colore blu e poco più alti di due mele o poco più, che tornano in tv dal lunedì al venerdì, alle 19 solo su NickJr, il brand prescolare di Paramount in onda sul canale 603 di Sky. I nuovi episodi della seconda stagione, traggono spunto proprio dai mitici fumetti riadattando le storie originali ad un linguaggio più moderno. Grande Puffo, Puffetta e compagni, saranno i protagonisti indiscussi di questa serie rivolta a tutta la famiglia.

