a-massa-carrara-un-47enne-aggredito-in-piazza-muore-davanti-al-figlio-11enne

Milano, 12 apr. (askanews) – Un uomo di 47 anni, Giacomo Bongiorni, è morto dopo la mezzanotte a Massa in seguito a un’aggressione subita in piazza Piazza Palma da parte di un gruppo di ragazzi. L’uomo, che era insieme al figlio di 11 anni, è caduto a terra battendo la testa. “Oggi la nostra Provincia si sveglia più povera, più fredda, più ferita. Giacomo Bongiorni resta nei nostri cuori, ma non è più fisicamente tra noi perché la follia di un branco ha deciso che un richiamo alla civiltà valesse una vita umana” ha commentato sui social il sindaco di Aulla e presidente della Provincia di Massa-Carrara, Roberto Valettini.

Bongiorni era infatti intervenuto per difendere il cognato che aveva a sua volta richiamato alcuni ragazzi i quali stavano lanciando bottiglie e bicchieri contro la vetrina di un negozio. “Quanto accaduto stanotte in Piazza Palma a Massa non è solo un fatto di cronaca nera. È un fallimento collettivo che ci toglie il respiro. Un uomo di 47 anni ucciso davanti agli occhi di suo figlio di 11 anni per aver difeso la bellezza e il decoro della nostra città” ha aggiunto Valettini. “Non possiamo chiudere gli occhi. Siamo di fronte a una deriva generazionale dove la violenza è diventata un linguaggio precoce, gratuito e, tragicamente, spettacolarizzato. Come presidente di questa Provincia, dico con fermezza che nessuno può chiamarsi fuori: la politica e le istituzioni devono tornare a presidiare i territori, non solo con le telecamere, ma con la presenza e il sostegno sociale. la scuola deve restare, insieme alla famiglia, il primo baluardo contro l’analfabetismo emotivo” ha continuato.

“In questo momento, il mio pensiero più forte va a quel bambino di 11 anni. A lui, alla famiglia di Giacomo, al cognato ferito, va l’abbraccio di tutta la Provincia di Massa Carrara. Non permetteremo che il silenzio cali su questa vicenda. Chiediamo giustizia, ma chiediamo soprattutto a noi stessi: che società stiamo consegnando ai nostri figli? Dobbiamo fermarci. Dobbiamo tornare a educare. Dobbiamo tornare a essere comunità” ha concluso.