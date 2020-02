A Mattino Cinque parla un italiano rimasto a Wuhan dopo il CoronaVirus: “non circola più nessuno” | Video Mediaset

Allarme CoronaVirus a Mattino Cinque: parla un italiano rimasto bloccato a Wuhan in Cina: “è pericoloso”.

Durante la puntata odierna del talk show condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, si torna a parlare del virus cinese che tanto sta facendo preoccupare il mondo. In esclusiva le parole di un ragazzo italiano rimasto in Cina a Wuhan, la città focolaio del virus: “stiamo in casa perchè è pericoloso. E’ una città dove non circola più nessuno”.

Ecco il video Mediaset con le parole dell’italiano rimasto bloccato a Wuhan, in Cina, dopo l’epidemia del CoronaVirus.

