A Medicina una donna è stata sepolta senza che nessuno avvisasse i parenti

“Ci dispiace enormemente, ma è un momento molto difficile anche per gli operatori delle pompe funebri che ci stanno dando una mano preziosa in un momento di completa emergenza”: con queste parole il sindaco di Medicina, Matteo Montanari, ha commentato all’AGI il mancato avviso ai parenti, da parte di un’impresa locale di pompe funebri, della sepoltura di un’anziana nel Comune della Bassa Bolognese diventato da lunedì scorso ‘zona rossa’ per l’emergenza legata al coronavirus.

La donna, come racconta l’edizione bolognese de “La Repubblica”, è deceduta venerdì scorso non a causa del coronavirus. La salma, portata inizialmente alla camera mortuaria dell’ospedale di Imola,

