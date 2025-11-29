a-messina-la-manifestazione-contro-il-ponte-sullo-stretto.-schlein:-“al-fianco-dei-cittadini,-il-governo-si-fermi”

Foto dal profilo Instagram di Angelo Bonelli (Avs)

di Ugo Cataluddi e Giusy Mercadante

ROMA – “Siamo alla manifestazione di Messina contro il Ponte sullo Stretto per dire al Governo di fermarsi, su un progetto che il Partito democratico ritiene sbagliato e dannoso, sia dal punto di vista economico che da quello ambientale che da quello sociale. Le motivazioni della Corte e dei Conti hanno parlato chiaramente di una violazione delle direttive europee e ambientali. Si legge in quelle motivazioni che mancavano gli elementi di motivazione sulla salute e sulla sicurezza e che quindi andava anche preventivamente raccolto il parere della Commissione europea. Non è stato fatto. È stata fatta una modifica sostanziale dell’appalto senza rifare la gara”. Così la segretaria dem, Elly Schlein presente al corteo “No Ponte” che si è svolto a Messina contro il progetto in cantiere sullo Stretto.

“Non ci sono i dati completi per capire se c’è stato un superamento della soglia dell’aumento dei costi oltre il 50%. Tutte cose che stanno nelle motivazioni della Corte e che devono portare il governo di Giorgia Meloni a fermarsi su questo progetto dannoso e sbagliato. Siamo qui per sostenere questa mobilitazione delle cittadine e cittadini che su questo progetto hanno sempre fatto sentire la loro voce. Siamo al loro fianco”, conclude.

BONELLI (AVS): “UN’OPERA VECCHIA DI 30 ANNI CHE SOTTRAE 14 MILIARDI DI EURO AGLI ITALIANI”

Tra i migliaia di partecipanti era presente anche Barbara Floridia, senatrice M5S e presidente della Commissione Vigilanza Rai, e Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra. “Oggi è una grande giornata perché coincide con una vittoria della legalità. La Corte dei Conti ha dato ragione alle argomentazioni che abbiamo sempre posto, ovvero che questa è un’opera vecchia di 30 anni e solo l’arroganza di Salvini poteva far credere agli italiani il contrario”, scrive su Instagram il deputato.

“Un’opera – prosegue- che ha violato la direttiva europea sulla concorrenza, che ha violato la direttiva sull’ambiente, perché ci sono siti ambientali di grande rilevanza che verranno distrutti. Un’opera che sottrae 14 miliardi di euro agli italiani con un progetto vecchio e se Salvini avesse pudore e rispetto per le istituzioni, si dovrebbe dimettere”.

E, rivolgendosi alla premier, aggiunge: “Voglio dire anche una cosa a Giorgia Meloni: se dovesse andare avanti con questo progetto, registrando la delibera con riserva, sappia che noi costruiremo un muro di legalità dove loro si schianteranno”.

