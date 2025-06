“A Mestre gli islamici distribuiscono vademecum per convertirci tutti, gli italiani non sono più graditi”: la denuncia della Lega Veneto

VENEZIA – Non piace alla Lega in Veneto “che gli islamici facciano proselitismo inserendo nella cassetta della posta un vademecum con l’invito alla conversione all’islam, ‘religione’ oscurantista e che tanti danni sta creando all’Occidente”.

Accade a Mestre, nella zona di via Piave, “area ormai a forte islamizzazione e dove noi veneti o italiani non siamo più accettati e veniamo allontanati dai nostri luoghi, dai nostri territori che con fatica, sacrificio, sudore, onestà e cultura abbiamo costruito nei secoli”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale di Lega-Liga veneta, Giulio Centenaro. “La ‘guida alla conversione’, ovvero “alcune pagine fotocopiate e redatte in italiano e inglese” sono state consegnate casa per casa con il sistema “dei Testimoni di Geova”, e per Centenaro “il rischio è che qualche anziano che vive solo e circondato da famiglie islamiche possa cedere alle false lusinghe”.

Ricorda allora il consigliere regionale: “Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice apprezzata, nel suo libro ‘La Forza della Ragione’, da tempo aveva messo in guardia l’Occidente sui rischi relativi all’avanzata dell’islam e purtroppo ne stiamo vedendo gli effetti con la radicalizzazione, il terrorismo, le uccisioni, le minacce sui social e tanto altro. Oriana Fallaci sosteneva- prosegue Centenaro- che il terrorismo non è l’unico aspetto della strategia araba di conquista, ma solo il più eclatante e il più roboante: in realtà il loro obiettivo è quello di ‘distruggere’ gli occidentali dall’interno, insinuandosi nella nostra cultura. L’Europa in questo modo diventa ogni giorno che passa sempre più Eurabia, ossia una miscellanea tra Europa e Arabia, dove la cultura dominante sta diventando quella islamica e non quella occidentale. È bastato vedere anche il volantinaggio casa per casa a Mestre”.

