A mezzanotte scatta il ‘Prime day’ d’autunno, ecco come approfittarne

BOLOGNA – Quarantotto ore di sconti per i clienti Prime, con tantissimi prodotti in sconto in tutte le categorie. Quando e come? Si parte a mezzanotte dell’11 ottobre con una seconda tornata di sconti, dopo quelle di luglio, denominata “Offerte esclusive Prime”. Gli sconti sono riservati ai titolari dell’abbonamento Prime, che di recente ha alzato un po’ i costi (si spendono 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno), ma di fatto possono partecipare alle offerte anche a chi sta testando Amazon Prime con la prova gratuita di 30 giorni. Se non l’avete ancora utilizzata, quindi, potete registrarvi e attivarla oggi prima della mezzanotte in modo da poter fare caquisti scontati.

Le offerte Prime proseguiranno fino alle 23:59 del 12. In queste 48 ore ci saranno sconti e offerte su un’ampia gamma di prodotti e non solo. Torneranno anche le cosiddette offerte lampo, che sono sconti vantaggiosissimi che durano poche ore e valgono solo per un numero limitato di pezzi.Saranno dunque due giorni ‘pazzi’ di acquisti, in attesa del consueto evento clou di Amazon, ovvero il famoso Black Friday (e Cyber Monday), normalmente occasione ghiotta per mettersi avanti con i regali di Natale e risparmiare. Con Prime, anche per chi sta facendo solo la prova gratuita, è garantita la consegna in un giorno per migliaia di prodotti, ma è compreso anche l’abbonamento a Prime Video (con film e serie TV in streaming) ma anche l’abbonamento base ad Amazon Music.

