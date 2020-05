Gli agenti di polizia della contea di Miami-Dade si sono uniti a Coral Gables ai manifestanti pacifici in una preghiera per George Floyd, l’afroamericano di 46 anni che è morto lunedi’ dopo essere stato arrestato a Minneapolis.

Le immagini degli agenti di polizia in ginocchio mentre altri cittadini portavano cartelli con i messaggi “Black Lives Matter” e “Stop Police Brutality” sono diventate virali sui social media.

Very moving moment here in Coral Gables. A religious leader led the group in prayer. Police officers joined them in taking a knee. This was after a Q&A between protesters and police.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo A Miami polizia e manifestanti pregano insieme per Floyd proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento