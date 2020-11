MILANO (ITALPRESS) – Al via il progetto di Atm che prevede nuove pensiline a impatto zero alimentate completamente ad energia solare in diverse zone della città. Autonome dal punto di vista energetico, le eco-pensiline sono illuminate a led grazie all’energia fornita da un sottile pannello fotovoltaico (1 mq di area e 2 mm di spessore), installato sul tetto. Tutte sono inoltre dotate di due display a lcd che informano in tempo reale i passeggeri sull’arrivo dei mezzi e sulle notizie che riguardano la mobilità cittadina servita da Atm.

La prima pensilina green è già stata installata in questi giorni in via Bagarotti angolo via Gozzoli,

L’articolo A Milano 60 nuove pensiline green, al via progetto Atm proviene da Notiziedi.

