A Milano arriva la magia di Harry Potter, dall’11 novembre ‘La Cerimonia del Ballo del Ceppo’

ROMA – Appuntamento imperdibile a Milano per tutti i fan di Harry Potter. Dall’11 novembre il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci ospiterà “maghi e streghe” nella Sala delle Colonne per La Cerimonia del Ballo del Ceppo. L’evento trasporterà i potterhead nella festa tradizionale del Torneo Tremaghi, presentata da J.K. Rowling nel quarto capitolo della saga.

La cerimonia, coprodotta da Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e Fever, promette divertimento per tutti i gusti, si tratti di gruppi, coppie e maghi o streghe solitari. L’atmosfera festosa riunirà gli ospiti in una celebrazione da ricordare. Si inizia con balli di benvenuto e presentazioni, seguiti da antipasti e opportunità fotografiche.

Successivamente, “Harry Potter: La Cerimonia del Ballo del Ceppo” ospiterà un “Valzer dei Campioni” (Champions Waltz), una competizione di ballo e una sfilata di moda per il miglior vestito tra gli ospiti. Seppur non obbligatorio, gli ospiti sono caldamente incoraggiati a vestirsi con il loro miglior abbigliamento formale in stile Wizarding World. Due Maestri guideranno il corso degli eventi, esibendosi in coinvolgenti danze accanto agli ospiti, insieme ai Rappresentanti delle Case di Hogwarts mentre cercano di risollevare la loro Casa durante lo spettacolo.

Per tutta la durata dell’evento, i partecipanti potranno esplorare liberamente il mercatino del Ballo del Ceppo e scoprire gli articoli di marca e le bevande a tema. Tra le bevande proposte, gli ospiti potranno gustare drink d’autore creati appositamente per l’evento, come “La Spada di Godric Grifondoro” o “Il Diadema di Corinna Corvonero”, per citarne alcuni.

“Harry Potter: La Cerimonia del Ballo del Ceppo” si propone di trasformare un luogo storico in uno stravagante ballo invernale in onore dell’iconica tradizione del Torneo Tremaghi, in cui non mancheranno musica (adattata dalla colonna sonora originale) e magia. La sala da ballo ricorderà la Sala Grande, addobbata con bellissimi drappi d’argento, alberi di Natale e decorazioni, scenografie su misura cheoffriranno opportunità fotografiche e molto altro ancora.

