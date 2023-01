A Milano “Artigianato e tradizione”: premio al miglior panettone

Promosso da Fondazione Univerde, Rotary Club, Euro-Toques e CNA

Milano, 31 gen. (askanews) – A Milano arriva “Artigianato è tradizione. Panettone: il rilancio delle eccellenze agroalimentari lombarde”, evento promosso da Fondazione UniVerde, Rotary Club Passport Innovation District 2110, Euro-Toques e CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa in collaborazione con ITA0039 100% Italian Taste Certification by Asacert. L’appuntamento è per venerdì 3 febbraio alle ore 17.00 al Sophia Loren Restaurant di via Cesare Cantù.

In occasione dell’incontro sarà assegnato il riconoscimento al maestro pasticcere lombardo autore del migliore panettone artigianale selezionato da Euro-Toques. La premiazione si terrà nel giorno di San Biagio, il santo protettore della gola, in cui, secondo la tradizione milanese, è usanza consumare gli ultimi panettoni delle festività per proteggersi dai malanni. All’artigiano premiato sarà consegnata dai promotori dell’evento la nuova moneta da 5 Euro (fior di conio) della Serie “Cultura Enogastronomica Italiana”, Franciacorta e Panettone. L’evento è promosso nell’ambito della campagna #NoFakeFood che rilancia l’impegno contro agropirateria e italian sounding per la difesa delle eccellenze agroalimentari del made in Italy.

Interverranno al convegno Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde e promotore della campagna #NoFakeFood), Enrico Derflingher (Presidente di Euro Toque Italia e International), Paolo Maltese (Presidente Rotary Club Pass Innovation District 2110), Fabrizio Capaccioli (Managing Director Asacert) e Alessandro Rossi (Presidente Ristorazione CNA Milano). A moderare il dibattito sarà la giornalista e scrittrice Annarita Briganti.

continua a leggere sul sito di riferimento