A Milano attesa per i Giochi, Mattarella invoca la tregua olimpica

“Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi”

Milano, 3 feb. (askanews) – A Milano attesa per il via ai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, la cui inaugurazione è prevista il 6 febbraio.A dare il via alla prima settimana olimpica l’invito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a rispettare la tregua olimpica, dal Teatro alla Scala, dove ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della 145 Sessione del Cio.”Lo sport accoglie, produce gioia, passione, speranza. È rispetto per l’altro. Sfida ai limiti propri: è libertà di progredire. Lo sport è incontro in pace: testimonia fraternità nella lealtà della competizione con altri – ha detto nel suo intervento – È il contrario di un mondo dove prevalgono barriere e incomunicabilità. Si contrappone alla violenza che, da chiunque praticata, genera altra violenza, calpesta la dignità umana, opprime i popoli e ne fa arretrare la qualità di vita. Chiediamo – con ostinata determinazione – che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi”.

