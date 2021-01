A Milano chiude per Covid l’unico locale di vino e fumetti

AGI – Nei 65 metri quadri di ‘Nuvole in cantina’ è successo di tutto per sei anni: si sono avvistate attrici vestiti da sirene planare dal soppalco, poeti che declamavano versi abbinati a calici di vino, fumettisti dello studio Bonelli che decoravano le tovagliette della cena. “Il 28 gennaio il mio sogno finisce – racconta all’AGI Lorenzo Ninni, il titolare di questo piccolo locale di successo ai bordi della periferia di Milano est -. Eravamo arrivati quasi alla cima della tranquillità dopo anni di sacrifici, il tempo di piegarsi un attimo sulle ginocchia per tirare il fiato e alzare lo sguardo verso l’alto ed è arrivata una spinta brutale che ci ha respinti oltre al punto di partenza,

