A Milano è comparso un gigantesco murale contro Fontana e Sala

Una nuovo murales è comparso venerdì notte a Milano: “Fontana Assassino Sala Zerbino”, recitava la scritta lunga una decina di metri. È stato realizzato in zona Chiesa Rossa, in un sottopassaggio non lontano da piazzale Carrara.

A notare la scritta sono stati gli agenti delle volanti della questura, che, poco dopo, e nei pressi del murales, hanno fermato alcuni giovani. Non sembra esserci un collegamento con la precedente scritta comparsa in zona Crescenzago, e firmata dai Carc, i comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo; si tratta piuttosto di persone vicine al centro sociale Zam.

La scritta è stata realizzata questa notte lungo la parete del Cavalcavia Chiavoni,

