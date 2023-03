A Milano e Roma l’evento “Samuele Bersani con Orchestra”

8 e 11 giugno con 36 elementi dell’Orchestra pomeriggi musicali

Roma, 6 mar. (askanews) – La voce e le canzoni di Samuele Bersani si fondono con la magia di 36 elementi d’Orchestra in due serate irripetibili: l’8 giugno a Milano e l’11 giugno a Roma, Samuele sarà in concerto accompagnato dall’Orchestra dei Pomeriggi Musicali, sotto la direzione del Maestro Pietro Mianiti, con l’orchestrazione di Vittorio Cosma.

I due appuntamenti sono il coronamento di una collaborazione che ha radici in un memorabile live al Teatro Dal Verme di Milano nel 2015 e che fanno riemergere l’attenzione che Bersani ha sempre avuto per la composizione e per la musica sinfonica, già quando da bambino, figlio di un flautista, ascoltava i concerti brandeburghesi di J.S. Bach e dirigeva von Karajan con un grissino.

Insieme ai 36 Professori d’Orchestra, a giugno, i successi di Samuele avranno una lettura completamente nuova che, oltre allo slancio orchestrale, vivrà di un’esecuzione delicata e potente insieme. Un confronto tra linguaggi, tra diversi approcci al testo e all’interpretazione, alla ricerca di un territorio comune che consentirà alla musica di penetrare tra le parole e le immagini, accompagnandole, commentandole, esaltandole e talvolta travolgendole.

Bersani interpreterà una scaletta inedita che coprirà diverse sfaccettature del suo repertorio trentennale: dalle grandi hit, fino ai brani del suo ultimo album “Cinema Samuele” (vincitore della sua quinta Targa Tenco).

Il primo appuntamento sarà l’8 giugno al Teatro Dal Verme di Milano, mentre a Roma, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea), arriverà il prossimo 11 giugno (data prodotta e organizzata da Friends and Partners).

Il live di Milano è stato scelto come apertura dell’intera rassegna de I Pomeriggi Musicali, “Panorami Sonori 2023”, ideati dal direttore artistico Maurizio Salerno, dedicati a mondi musicali meno frequenti nella programmazione istituzionale dell’Orchestra milanese, per oltrepassare con il pubblico i confini del repertorio classico.

Le prevendite per i due concerti si apriranno il 7 marzo alle 10.30 su Ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali. Per tutte le info: www.friendsandpartners.it

Radio Deejay e Radio Capital sono le radio ufficiali di Samuele Bersani & Orchestra.

