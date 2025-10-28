a-milano-fashion-week-dedicata-a-studenti-delle-scuole-di-moda

Milano, 28 ott. (askanews) – Da oggi al 30 ottobre torna a Milano Fashion Graduate Italia, la prima fashion week aperta alla città dedicata alla creatività dei talenti della moda di domani. La manifestazione, organizzata da Piattaforma Sistema Formativo Moda Ente del Terzo Settore (PSFM ETS), hub che riunisce le migliori Istituzioni e Accademie italiane formative post diploma nel settore, è patrocinata dal Comune di Milano e da Regione Lombardia. Giunta alla sua undicesima edizione, quest’anno sceglie come tema guida Bridging Tribes, Building Dreams, un invito a celebrare l’incontro tra identità, culture e visioni, esplorando la capacità della moda nel creare connessioni e nuove possibilità. In uno scenario globale sempre più frammentato, la creatività rimane un linguaggio universale capace di abbattere barriere e dar vita a nuove prospettive condivise. Un manifesto in cui le differenze diventano un punto di forza per costruire insieme il futuro della moda.

Sono 18 le scuole, accademie e istituti di moda italiani associati a Piattaforma ETS partecipanti all’evento: Accademia Costume & Moda; Accademia IUAD; Accademia del Lusso; HARIM Accademia Euromediterranea; AFOL Moda; Domus Academy; Ferrari Fashion School; IAAD. Istituto d’Arte Applicata e Design; IED Istituto Europeo di Design; Istituto di Moda Burgo; Istituto Marangoni Milano; Istituto Modartech; Istituto Secoli; LABA Firenze; NABA, Nuova Accademia di Belle Arti; Next Fashion School; Moodart; Raffles Milano. E 12 le istituzioni formative internazionali partecipanti all’evento: AMD Akademie Mode & Design (Monaco); CENTRO (Città del Messico); Columbia College Chicago (Chicago); De La Salle College of Saint Benilde (Manila); Faculdade Santa Marcelina (San Paolo); KEIMYOUNG University (Daegu); KYUNGPOOK University (Daegu); Lisaa Mode Paris (Parigi); Nanjing University of the Arts (Nanjing); RMIT University (Melbourne); Taylor’s University (Kuala Lumpur); UEDA College of Fashion (Osaka).

Fashion Graduate Italia si propone di connettere questo patrimonio educativo con il mondo del lavoro, rinnovare il sistema moda del nostro Paese e renderlo sempre più competitivo rispetto alle sfide del mercato internazionale. Continua inoltre a crescere il format Talent To Talent, nato in collaborazione con il Comune di Milano nel quadro del programma City to City. Questo ambizioso progetto, che ha l’obiettivo di promuovere la creazione di un network internazionale con al centro il sistema formativo Italia, porta ogni anno le creazioni degli studenti delle più prestigiose università internazionali di moda e design, rafforzando così le relazioni di Milano con le sue città gemellate e amiche di tutto il mondo.

Fashion Graduate Italia promuove anche una serie di iniziative pensate per supportare l’accesso degli studenti neodiplomati al mondo lavorativo e per valorizzare l’offerta formativa sul territorio: dalla portfolio review all’attivazione di un hub dedicato ai portfolio dei migliori studenti diplomandi sul sito dell’evento, il programma di questa edizione è ricco di appuntamenti ideati per amplificare le opportunità di contatto tra giovani talenti e le aziende di settore alla ricerca delle migliori professionalità.

“Grazie al programma Talent to Talent, realizzato in collaborazione con il Comune di Milano, i migliori studenti di Accademie, Istituti e Scuole di moda italiane e internazionali, si confrontano e sperimentano anche quest’anno un’occasione unica di crescita e sviluppo per il loro futuro. Milano – spiega l’assessora alle Politiche del lavoro e Sviluppo economico, Alessia Cappello – conferma così la sua attenzione ai talenti della moda di domani e alla creatività dei più giovani, dimostrando di non essere solo un hub maturo e un punto di riferimento ormai indiscusso della fashion industry, ma anche della formazione nel settore più iconico e strategico del made in Italy”.

“Costruire ponti tra mondi diversi è la sfida più ambiziosa della formazione contemporanea. Bridging Tribes, Building Dreams racconta proprio questo: la capacità delle nostre scuole e accademie di connettere culture, generazioni e competenze per dare forma a nuovi orizzonti – dichiara Matteo Secoli, Presidente di Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS -. In un momento in cui la moda sta ridefinendo il proprio modo di pensarsi e di operare, la formazione diventa il luogo dove le idee incontrano l’impresa, dove la creatività si traduce in visione concreta e dove i sogni iniziano a trasformarsi in opportunità. Fashion Graduate Italia 2025 rappresenta un ecosistema aperto, dove la collaborazione tra scuole, istituzioni e aziende dà forma al futuro della moda e costruisce le opportunità per una nuova generazione di talenti”.

Dal 2008, Piattaforma Sistema Formativo Moda Ente del Terzo Settore e’ l’hub che riunisce le migliori Istituzioni e Accademie italiane che offrono percorsi formativi post diploma nel settore moda. Le scuole che compongono l’associazione hanno da sempre uno stretto legame con il patrimonio culturale, storico e industriale italiano. Così riunite, costituiscono un segmento fondamentale per l’innovazione e per la crescita di nuovi talenti e creano gli strumenti per allineare offerta formativa ed esigenze di mercato. La comunità delle scuole di Piattaforma Sistema Formativo Moda, in costante aumento, oggi conta 52 campus in Italia con circa 26.000 studenti, oltre 6.000 docenti e un tasso di placement medio dell’85%. Inoltre, le istituzioni formative associate a Piattaforma sono presenti sul territorio internazionale con 80 campus.