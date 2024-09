A Milano gli Stati Generali dell’Export

Sarà a Milano, l’11 e 12 ottobre, nella splendida cornice di Palazzo Reale – Sala delle Otto Colonne – la 6° Edizione della Kermesse organizzata dal Forum Italiano dell’Export – primo Think Tank Italiano sul Commercio Estero – gli oramai consolidati “Stati Generali dell’Export”.

Una scelta fortemente voluta dal Board di IEF, e apprezzata e seguita dalla Città di Milano grazie al lavoro di squadra fatto dagli Assessori Conte e Cappello, e che ha portato al perfezionamento della scelta di IEF nella Città Meneghina.

Il Forum dell’Export – una piattaforma multichannel che mette insieme più di 2000 aziende ed un fatturato rappresentato di più 200 Miliardi di Made in Italy si da appuntamento ad ottobre quindi nella Culla del Business Italiano ed Europeo.

“Siamo davvero felici di organizzare la 6° Edizione degli Stati Generali dell’Export nella elegantissima e vivace Città Meneghina, una coacervo di talento, determinazione e coraggio, che ci hanno spinto a scegliere la Lombardia e Milano”. Queste le parole di Lorenzo Zurino, impreditore tra i primi esportatori italiani e fondatore e presidente da più di sei anni del Forum Italiano dell’Export.

“Aver avuto la generosità di ascolto e di attenzione mostrata dagli Assessori Conte e Cappello – ha aggiunto -, ci ha dato ancor di più la certezza che Milano è una grande città pronta sempre alla attenzione per le opportunità che arrivano sul territorio e parimenti fertile ed attrattiva per le imprese che si affacciano sul territorio. Siamo fortemente convinti che sarà una grandissima edizione del Forum Italiano dell’Export”.

Emmanuel Conte, assessore alle risorse finanziarie, economiche e patrimoniali del Comune di Milano: “Capacità di innovazione, livello pregiato della manifattura, alta qualità dei prodotti. Sono le caratteristiche dell’impresa Italiana che esporta nel mondo e che ha in Milano, orgogliosamente, la sua capitale.

Numeri di grande impatto sulla nostra economia che però rischiano di subire una flessione non solo transitoria, penalizzati dalla crisi internazionale, dalle nuove condizioni geopolitiche e dalla carenza di strategia di sistema per mantenere elevata la competitività sui mercati.

Situazione che richiama alla necessità di una reazione strutturale in ambito europeo, esattamente come articolato da Mario Draghi nella sua pregevole relazione sulle strategie future dell’Unione, che mi sento di condividere in pieno”

Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano: “Milano non è solo una vetrina per le eccellenze del Made in Italy nel mondo, ma, grazie a un’area metropolitana dinamica ed estremamente produttiva, è una delle principali protagoniste dell’export italiano.

La città contribuisce significativamente alla crescita del Paese grazie alla capacità di innovare e alla competitività delle sue imprese sui mercati internazionali. In questo contesto, il forum rappresenta un’importante occasione di confronto e scambio per analizzare le sfide e le opportunità legate all’export, mettendo in luce il ruolo strategico di Milano come hub per il commercio e motore di sviluppo economico”

Infine, Francesco Corbello, board member del Forum “A bordo della nave MSC “World Europa” ancorata al porto di Napoli, si è tenuta il 9 settembre la prima edizione del Premio “Alfieri del Made in Italy” organizzato dall’Italian Export Forum (IEF).

Dopo questo evento, che ha riscosso un enorme successo, , siamo sempre più convinti di essere sulla strada giusta nel supportare le nostre imprese. Questa manifestazione ha confermato l’importanza di creare occasioni di confronto e crescita per le aziende italiane, puntando su innovazione, qualità e strategie di sistema.

Vorrei fare i miei complimenti a Lorenzo Zurino e al Forum Italiano dell’Export, del quale mi onoro di far parte del Board, per l’eccezionale lavoro svolto e per il ricco programma previsto per il 2025.

Il Forum continua a essere un punto di riferimento fondamentale per il commercio estero, sostenendo con determinazione e competenza le nostre imprese nel panorama internazionale. Siamo orgogliosi di contribuire al rafforzamento del Made in Italy sui mercati globali e siamo entusiasti delle prospettive future”.

L’articolo A Milano gli Stati Generali dell’Export proviene da Notiziedi.it.