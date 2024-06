a-milano-i-108-saluti-al-sole-ai-giardini-della-triennale

Per la Giornata Internazionale dello Yoga, il 21 giugno ore 19-21

Milano, 16 giu. (askanews) – Mancano pochi giorni alla Giornata Internazionale dello Yoga, celebrata in tutto il mondo al solstizio d’estate del 21 giugno, e BaliYoga.it, la piu grande scuola di yoga d’Italia, fondata da Simona Tarabini a Milano nel 2014, rinnova l’invito all’appuntamento gratuito e aperto a tutti dalle ore 19 alle 21 ai Giardini della Triennale di Milano per la tradizionale pratica dei 108 saluti al sole che guiderà con i suoi 40 insegnanti certificati. Il saluto al sole, o Surya Namaskar, e una sequenza di 9 posizioni yoga sincronizzate con il respiro, che offre significativi benefici fisici e mentali. Ogni saluto rappresenta un ringraziamento al sole, simbolo di vita ed energia. Il 108 corrisponde ad un numero sacro nella tradizione yogica, associato alla totalità e alla connessione con l’universo. La partecipazione collettiva all’evento, che nelle edizioni passate ha coinvolto oltre 700 partecipanti, amplifica i benefici fisici e mentali, rendendo l’esperienza particolarmente intensa e trasformativa. L’appuntamento e gratuito e accessibile a chiunque, anche ai principianti, ma per chi desidera avvicinarsi a questa pratica in modo graduale e consapevole e arrivare preparati all’incontro, e consigliabile praticare qualche saluto al sole nella settimana precedente, per prendere confidenza con i movimenti e capire quali varianti delle posizioni si adattano meglio alla propria condizione fisica.