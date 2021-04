A Milano irreperibile uno studente del Ciad: doveva laurearsi a marzo

MILANO – Si sarebbe dovuto laureare in Scienze Politiche a marzo all’Università Statale di Milano, ma da febbraio si sono perse le sue tracce. Si chiama Ali Ibrahim, ed è originario del Ciad, il paese centrafricano che ha appena visto la destituzione di Idriss Déby Itno, 68enne e controverso presidente dall’ininterrotto mandato trentennale (ottenuto con un colpo di stato il 2 dicembre 1990). Ed ora vi infuria la guerra civile tra sostenitori e detrattori del figlio di Déby, subito subentrato al padre.

Trentuno anni di regno di Déby, vero e proprio sultano del Ciad, trenta di vita finora per Ali, classe ’91, iscritto alla Statale e residente in Italia da diversi anni. Tra alcuni suoi amici cresce la preoccupazione, perché il ragazzo è di fatto irreperibile ormai da mesi e, stando a quanto si apprende, il 4 febbraio avrebbe fatto ritorno in patria “per far visita ai parenti”, dopo aver ultimato esami e tesi, in attesa della sessione di laurea. Un vero e proprio mistero, che purtroppo coincide con un periodo delicato per il paese subsahariano.

Déby intanto è stato sostituito al potere dal figlio Mahamat ‘Kaka’ Idriss Déby, che formalmente dovrebbe guidare il Ciad in una transizione di 18 mesi, anche se in realtà c’è la possibilità che la faccenda duri molto di più. Nel frattempo, a Milano qualcun altro si chiede dove sia finito Ali Ibrahim.

