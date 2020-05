Al via da lunedì la riapertura delle attività commerciali ma le nuove regole, a partire da quella del distanziamento, comporteranno una riduzione della capacità dei mezzi di trasporto pubblici. L’Atm, l’azienda della mobilità torinese ricorda, infatti, che i mezzi potranno garantire circa il 25% della normale capacità di carico e di conseguenza potrà essere necessario attendere prima di salire a bordo.

In metropolitana, per gestire al meglio il flusso dei viaggiatori, in 36 stazioni Atm ha avviato la sperimentazione del conteggio automatico dei passeggeri in ingresso ai tornelli ad intervalli di dieci minuti, segnalando il valore percentuale di riempimento in tempo reale rispetto al numero di ingressi consentiti,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo A Milano la capacità di trasporto dei mezzi sarà ridotta al 25% proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento