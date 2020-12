A Milano la spesa si fa in edicola

AGI – A Milano la spesa si farà in edicola. Questo e altro sarà possibile grazie al lancio del progetto ‘Quotidiana’, promosso dal gruppo MilanoCard, che ha avviato l’acquisizione di 12 chioschi , che potrebbero salire a 38 tra breve,con l’intenzione di trasformarle in un punto di riferimento per fornire servizi a tutti i cittadini. Il rilancio delle edicole è mutuato dall’analoga esperienza di Parigi.

Il format innovativo consentirà di avere non solo il giornale sotto casa ma anche di effettuare la spesa di tutti i giorni, con oltre 320 referenze alimentari di largo consumo a prezzi competitivi con i principali supermercati.

