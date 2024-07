a-milano-l’innovativo-prodotto-multi-styling-shark-flexstyle

Un weekend con protagonista l’innovativo styler e asciugacapelli

Milano, 22 lug. (askanews) – Shark Beauty conquista Milano. Il weekend del 13 e del 14 luglio è stata infatti l’occasione in cui l’azienda ha presentato il nuovo prodotto Shark FlexStyle. Più di un asciugacapelli, un innovativo ritrovato tecnologico per la cura a 360 gradi di tutti i tipi di capelli. Design ultraleggero, manico girevole, tecnologia avanzatissima a tutti i livelli. Un modo per avere risultati professionali anche nel proprio ambiente domestico. Abbiamo parlato con Massimo De Zordo, Marketing Director EMEA SharkNinja: “Presentiamo questo prodotto per la cura del capello. Ha molti aspetti innovativi, quello che mi ha stupito di più è sapere che aggiusta la temperatura dell’aria con un sensore che misura mille volte in un secondo. L’obiettivo principale di Shark Ninja è quello di impattare positivamente la vita delle persone, l’innovazione è al cuore della nostra azienda ascoltando i consumatori”. Nella suggestiva e iconica cornice di Piazza Gae Aulenti in Portanuova ecco spuntare un salone di bellezza a cielo aperto ultramoderno. L’incontro con centinaia di persone, tra clienti affezionati e curiosi, che hanno toccato con mano la novità di casa Shark Beauty. E che hanno sperimentato soprattutto la versatilità di Shark FlexStyle con i suoi cinque accessori per lo styling. Dai cilindri auto-avvolgenti alla spazzola ovale, passando per il diffusore, il concentratore e la spazzola piatta. Ha così concluso Massimo De Zordo, Marketing Director EMEA SharkNinja: “Noi siamo dal punto di vista comunicativo un’azienda a cui piace essere social first, quindi investiamo molto sui social media. Abbiamo organizzato questi eventi perché ci siamo resi conto che portare il prodotto dove le persone vivono la propria vita è un aspetto molto importante per far conoscere il nostro brand. In Italia il prodotto è disponibile in tutti i principali retailer online e fisici come Unieuro”. Un prodotto avanzatissimo al servizio del cliente finale e dei suoi capelli. L’ennesima coccola tecnologia targata Shark Beauty.