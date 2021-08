A Milano manifestanti No Green pass assalgono il gazebo del M5s

ROMA – Ieri a Milano, nel corso del corteo No Green Pass, alcuni manifestanti hanno assalito un gazebo del Movimento 5 stelle in Darsena. “Mentre ero al banchetto per raccogliere le firme a sostegno della lista comunale del Movimento 5 Stelle e della candidata sindaca Layla Pavone, abbiamo subito un violento attacco che ha distrutto il nostro gazebo e i materiali, mettendo a rischio la nostra incolumità. Spero che i colpevoli vengano sanzionati, va bene esprimere il proprio dissenso, ma sempre nei limiti della non violenza”. Lo denuncia, in un post su Facebook, il senatore del Movimento 5 Stelle Daniele Pesco, presidente della commissione Bilancio di Palazzo Madama.

