A Milano primo festival del made in Italy: l’artigianato incontra i giovani

Il 23 marzo al Talent garden Calabiana

Milano, 12 mar. (askanews) – Un progetto per sostenere il futuro dell’artigianato e della manifattura italiana e valorizzare settori riconosciuti a livello globale, mettendo al centro le nuove generazioni. E’ il Festival del made in Italy, che debutterà a Milano il 23 marzo al Talent Garden Calabiana.

L’evento è un’iniziativa di Eccellenza italiana, la startup promuove l’Italia e le aziende made in Italy, costruendo una community di oltre 600mila giovani. Con il sostegno di partner istituzionali come la Commissione Europea, il ministero delle Imprese, Regione Lombardia, UnionCamere Lombardia e il Comune di Milano, e con il supporto di Altagamma, Fondazione Cologni e Motor Valley la prima edizione del Festival vedrà coinvolte realtà di spicco del panorama imprenditoriale italiano e ospiti del panorama imprenditoriale italiano.

Il Festival si rivolge in particolare a studenti delle scuole superiori e laureandi, ai quali verrà offerta l’opportunità di ascoltare e toccare con mano le realtà produttive italiane. In particolare si ripropone di avvicinare le nuove generazioni a questo patrimonio, raccontando una realtà poco conosciuta e scarsamente valorizzata agli occhi delle nuove generazioni e offrendo stimoli per l’apprendimento.

“Attraverso il Festival del made in Italy, vogliamo dare un contributo concreto per colmare il divario tra i giovani e il mondo dell’artigianato e della manifattura, un settore troppo spesso percepito come distante e inaccessibile. Questa percezione di distacco contribuisce all’errata convinzione che questo comparto sia obsoleto e poco redditizio. Il nostro obiettivo è dimostrare come, al contrario, il ‘saper fare’ di alta qualità offra percorsi professionali ricchi di soddisfazioni, essenziali per il tessuto economico e culturale del nostro Paese” ha spiegato Giovanni Brocca, co-fondatore di Eccellenza italiana, insieme a Lorenzo D’Onofrio, che aggiunge: “Per noi, valorizzare l’italianità significa divulgare e proteggere quel prezioso patrimonio produttivo, creativo e culturale che rende il know how italiano unico al mondo. Con il nostro impegno e il nostro ecosistema digitale puntiamo a fornire alle nuove generazioni idee e strumenti per innovare e perpetuare questa importante eredità”.